Pilibhit News: लंबे मार्गों पर ही दौड़ीं रोडवेज बसें, स्थानीय मार्गों पर यात्री रहे परेशान

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शनिवार को असम चौराहे पर पूरनपुर और बीसलपुर जाने वाले यात्रियों को काफी देर तक रोडवेज बसों का इंतजार करना पड़ा। बस न मिलने से लोगों को मजबूरी में निजी और डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ा। यात्रियों का कहना था कि त्योहार के चलते आवागमन बढ़ गया है, इसके बाद भी स्थानीय मार्गों पर बसों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। स्थानीय मार्गों पर बसों की पर्याप्त उपलब्धता न होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।फोटो: 20अफसरों की ओर से दावे किए जाते हैं, लेकिन स्थानीय मार्गों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे यात्रियों को परेशानी होती है। डग्गामार वाहनों पर क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई जाती हैं।- धनपाल।फोटो: 21रोडवेज डिपो की बसों के इंतजार में काफी समय खराब होता हे। मजबूरी में अधिक रुपये देकर निजी वाहन या फिर डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ता है।- रवि जोशी।वर्जन:स्थानीय मार्गों पर भी पर्याप्त बसों का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों की संख्या अधिक होने पर बसों के फेरे भी बढ़ाए गए है। इसके बाद भी अगर कहीं दिक्कत है, तो जानकारी की जाएगी।- विपुल पाराशर, एआरएम।