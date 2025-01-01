Pilibhit News: आठ माह से नहीं पहुंची पेंशन, विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन

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शनिवार को दोपहर मार्केटिंग सोसायटी के गेट पर जमा हुए और दिव्यांगजन विभाग के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के अनदेखी चलते नगर के दिव्यांगों की माह अप्रैल से पेंशन नहीं आ पा रही है। जिसके कारण वे लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उन्हें काफी आर्थिक दिक्कत हो रही है। वे लोग पेंशन प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आधा घंटे बाद लोगों ने यह निर्णय लेकर प्रदर्शन खत्म कर दिया कि यदि एक सप्ताह के भीतर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे लोग पहली दिसंबर से तहसील परिसर में विभाग के विरोध में बेमियादी धरना और प्रदर्शन करेंगे।प्रदर्शन करने वालों में मोहम्मद अफजल, मोहम्मद आदिल ,मोहम्मद अनस, सुधांशु सक्सेना, सत्य पाल वर्मा, जावेद, रफी अहमद, इकराम रजा, मोहम्मद आफताब और मेहताब समेत काफी लोग शामिल थे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे तफज्जुल हुसैन मसूदी ने बताया कि वह इस मामले की लिखित शिकायत भी जिलाधिकारी आलोक कुमार से करेंगे।