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पीलीभीत: नहर में डूबे युवक का दूसरे दिन भी सुराग नहीं, तलाश जारी

Mukesh Kumar

Updated Sat, 19 Sep 2026 04:16 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 04:16 PM IST







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पीलीभीत जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान माधोटांडा निवासी संगम (18) हरदोई ब्रांच नहर में डूब गया था। शनिवार को भी उसका पता नहीं चला। पुलिस, एनडीआरएफ और गोताखोरों ने चार किलोमीटर क्षेत्र में तलाश की। नहर बंद कराकर खोजबीन तेज की गई है। परिवार में कोहराम मचा है। ... और पढ़ें

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