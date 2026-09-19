यूपी: पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अब आठ माह तक घूम सकेंगे सैलानी, एक नवंबर से शुरू होगा पर्यटन सत्र

पिछले सत्र में पर्यटकों की आमद ने बनाया नया रिकॉर्ड

पीलीभीत टाइगर रिजर्व का वर्ष 2025-26 का पर्यटन सत्र उतार-चढ़ाव से भरा रहा। शुरुआत में जंगल घूमने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। बाद के महीनों में जर्जर मार्गों और कुछ नियमों की पाबंदियों के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी आई। सत्र के अंतिम दौर में एक बार फिर लोगों का रुझान तेजी से बढ़ा। नतीजा यह रहा कि समापन तक पहुंचते-पहुंचते पर्यटकों की कुल आमद ने पिछले सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए।



टाइगर रिजर्व प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक एक नवंबर 2025 से शुरू हुए सत्र में 56,783 पर्यटक जंगल पहुंचे। इनमें 56,567 भारतीय और 216 विदेशी सैलानी शामिल रहे। पर्यटकों की इस आमद से विभाग को 1,62,02,707 रुपये राजस्व प्राप्त हुआ। पिछले सत्र में 1,60,03,136 रुपये की आय हुई थी। इस तरह पिछली अवधि की तुलना में विभाग की कमाई में भी इजाफा दर्ज किया गया।



पीटीआर एफडी पीपी सिंह ने बताया कि इस बार पर्यटन सत्र को एक नवंबर से 30 जून तक संचालित करने के निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। निर्धारित अवधि को ध्यान में रखते हुए पीटीआर में सैलानियों की सुविधाओं से जुड़ी तैयारियों पर लगातार काम किया जा रहा है।