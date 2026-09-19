पीलीभीत: गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान नहर में डूबा युवक, दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग; देखें घटना का वीडियो

पीलीभीत जिले की हरदोई ब्रांच नहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबे माधोटांडा के वार्ड नंबर सात निवासी संगम (18) पुत्र त्रिवेणी शर्मा का दूसरे दिन शनिवार को भी कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने तीन मोटरबोट की मदद से करीब चार किलोमीटर के दायरे में नहर में खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। उधर, युवक के नहर में डूबने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संगम के लापता होने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

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शुक्रवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान कलीनगर पुल के निकट हरदोई ब्रांच नहर में संगम गहरे पानी में चला गया था। साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह पानी में समा गया। सूचना पर पहुंची माधोटांडा पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाकर तलाश शुरू कराई थी। देर शाम तक खोजबीन के बावजूद युवक का पता नहीं चल सका। शनिवार को भी बचाव दल ने नहर के करीब चार किलोमीटर क्षेत्र में तीन मोटरबोट के जरिए तलाश अभियान चलाया।

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