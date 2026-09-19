Pilibhit News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:39 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:39 AM IST
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तापमान
अधिकतम 33.1
न्यूनतम - 23.5
पूर्वानुमान - मौसम साफ रहेगा, धूप निकलेगी।
सूर्योदय सुबह 05:57 बजे
सूर्यास्त शाम 06:11 बजे
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सराफा
सोना -1,53,000 प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,40,000 प्रति किलोग्राम
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आज के कार्यक्रम
शिव महापुराण कथा
बिलसंडा के रामजानकी सत्संग भवन में श्री शिव महापुराण कथा सुबह आठ बजे
सुंदरकांड पाठ
बीसलपुर के संतोषी माता मंदिर में सुंदरकांड का पाठ सुबह आठ बजे।
प्रतियोगिता
शहर के ड्रमंड इंटर काॅलेज में भाषण और पेंटिंग प्रतियोगिता सुबह 11 बजे।
भंडारा
बिलसंडा महाविद्यालय हेमपुर के समीप आश्रम पर भंडारा दोपहर 12 बजे
राधाष्टमी पर भजन-कीर्तन
बिलसंडा के नगर के बाइक एजेंसी पर राधा अष्टमी पर भजन कीर्तन शाम चार बजे
राधाष्टमी पर कार्यक्रम
ग्राम रूपपुर में श्री राधे राधे जनकल्याण ट्रस्ट की ओर राधा अष्टमी का आयोजन शाम 8 बजे
महोत्सव
शहर के चौक बाजार स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में सांस्कृतिक डांस प्रतियोगिता शाम आठ बजे।
विज्ञापन
अधिकतम 33.1
न्यूनतम - 23.5
पूर्वानुमान - मौसम साफ रहेगा, धूप निकलेगी।
सूर्योदय सुबह 05:57 बजे
सूर्यास्त शाम 06:11 बजे
सराफा
सोना -1,53,000 प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,40,000 प्रति किलोग्राम
आज के कार्यक्रम
शिव महापुराण कथा
बिलसंडा के रामजानकी सत्संग भवन में श्री शिव महापुराण कथा सुबह आठ बजे
सुंदरकांड पाठ
बीसलपुर के संतोषी माता मंदिर में सुंदरकांड का पाठ सुबह आठ बजे।
प्रतियोगिता
शहर के ड्रमंड इंटर काॅलेज में भाषण और पेंटिंग प्रतियोगिता सुबह 11 बजे।
भंडारा
बिलसंडा महाविद्यालय हेमपुर के समीप आश्रम पर भंडारा दोपहर 12 बजे
राधाष्टमी पर भजन-कीर्तन
बिलसंडा के नगर के बाइक एजेंसी पर राधा अष्टमी पर भजन कीर्तन शाम चार बजे
राधाष्टमी पर कार्यक्रम
ग्राम रूपपुर में श्री राधे राधे जनकल्याण ट्रस्ट की ओर राधा अष्टमी का आयोजन शाम 8 बजे
महोत्सव
शहर के चौक बाजार स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में सांस्कृतिक डांस प्रतियोगिता शाम आठ बजे।