{"_id":"6abbe51726fc57b09c01f217","slug":"video-farmer-murdered-over-two-decade-old-enmity-two-accused-arrested-in-pilibhit-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: दो दशक पुरानी रंजिश में किसान की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिलहरी में मंगलवार सुबह करीब आठ बजे दो दशक पुरानी रंजिश ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया। गांव में करीब 50 वर्षीय किसान वेदराम की बांका से हमला कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पूरनपुर पुलिस सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जानकारी जुटाई। पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों सगे भाई हैं।

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