पीलीभीत में वारदात: पिता के हत्यारोपी को बांका और कुल्हाड़ी से वार कर मार डाला, दो सगे भाई गिरफ्तार

पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में 21 साल पहले हुई पिता की हत्या के आरोपी को दो सगे भाइयों ने कुल्हाड़ी और बांके के वार से मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस को आक्रोशित परिजनों ने शव नहीं उठाने दिया और एसपी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। बाद में एएसपी घटनास्थल पर पहुंचे और कार्रवाई का भरोसा देकर शांत कराया। करीब तीन घंटे बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी दो सगे भाइयों समेत नौ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है।

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मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बिलहरी का है। मंगलवार सुबह करीब छह बजे वेदराम 50 घर से निकला था। उसकी पत्नी माधुरी के मुताबिक, वह रोजाना की तरह शौच के लिए गांव के दक्षिण दिशा में स्थित खेत की ओर जा रहा था। आरोप है कि हत्यारोपी पक्ष के घर के सामने पहुंचते ही पहले से घात लगाए बैठे रामदेव, श्यामदेव, फलगू, श्रीदेव और भूरा आदि ने उसे घेर लिया। विज्ञापन



बताया गया कि हमलावरों ने वेदराम को दौड़ा लिया। जान बचाने के लिए वह आगे भागा, लेकिन हमलावरों ने उसे घेर लिया। बांका और कुल्हाड़ी से उसके सिर पर लगातार वार किए गए। गंभीर चोट लगने से वह मौके पर ही गिर पड़ा। हमलावर उसे मृत समझकर श्रीदेव के घर के बाहर छोड़कर वहां से फरार हो गए। कुछ ही देर में घटना की जानकारी गांव में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बिलहरी का है। मंगलवार सुबह करीब छह बजे वेदराम 50 घर से निकला था। उसकी पत्नी माधुरी के मुताबिक, वह रोजाना की तरह शौच के लिए गांव के दक्षिण दिशा में स्थित खेत की ओर जा रहा था। आरोप है कि हत्यारोपी पक्ष के घर के सामने पहुंचते ही पहले से घात लगाए बैठे रामदेव, श्यामदेव, फलगू, श्रीदेव और भूरा आदि ने उसे घेर लिया।बताया गया कि हमलावरों ने वेदराम को दौड़ा लिया। जान बचाने के लिए वह आगे भागा, लेकिन हमलावरों ने उसे घेर लिया। बांका और कुल्हाड़ी से उसके सिर पर लगातार वार किए गए। गंभीर चोट लगने से वह मौके पर ही गिर पड़ा। हमलावर उसे मृत समझकर श्रीदेव के घर के बाहर छोड़कर वहां से फरार हो गए। कुछ ही देर में घटना की जानकारी गांव में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए।

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