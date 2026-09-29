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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Pilibhit: Congress workers staged a protest and, evading the police, burned an effigy of the Chief Election Commissioner.

पीलीभीत: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस को चकमा देकर फूंका मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला

Tue, 29 Sep 2026 10:24 PM IST
गीतेश सक्सेना
Geetesh Saxena गीतेश सक्सेना
Updated Tue, 29 Sep 2026 10:24 PM IST
Pilibhit: Congress workers staged a protest and, evading the police, burned an effigy of the Chief Election Commissioner.
पीलीभीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रदर्शन कर पुतला फूंका। पुलिस की निगरानी और रोकने के प्रयासों के बावजूद कुछ कार्यकर्ता नेहरू पार्क के पास एक गली से निकल गए और पुतला फूंक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच छीना-झपटी और धक्का-मुक्की हुई। बाद में एडीएम सदर ने कांग्रेस पदाधिकारियों से ज्ञापन लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी लौट गए। जिला कांग्रेस ने राष्ट्रीय आह्वान पर टनकपुर हाईवे स्थित काशीराम बारातघर में धरना-प्रदर्शन किया। इसमें ब्रज क्षेत्र के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी, जिलाध्यक्ष हरप्रीत चब्बा और शहर अध्यक्ष श्रीकृष्ण गंगवार समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन उनकी शंकाओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक माध्यमों से अपनी आवाज उठाती रहेगी। धरना समाप्त होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता कलक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी। कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के प्रयास के बीच वे नेहरू पार्क के पास एक गली से निकल गए। पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया, जिससे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच छीना-झपटी व धक्का-मुक्की हुई। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला जला दिया।
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