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हरिद्वार में प्रस्तावित अर्धकुंभ मेले के लिए श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े का रमता पंच संतों का जत्था शनिवार को मुरादाबाद से हरिद्वार के लिए रवाना होगा। बरेली से आए संत काली माता मंदिर में रुके, जहां भक्तों ने उनके दर्शन कर आशीर्वाद लिया। संतों ने मंदिर में पूजा-अर्चना भी की। एक दिसंबर को भूमि पूजन के साथ मेले की तैयारियां तेज होंगी। 14 जनवरी 2027 से अर्धकुंभ शुरू होगा।

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