मोहल्ले की मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने पहुंचे आजम खां, समर्थकों ने गले लगकर दी मुबारकबाद

करीब एक साल बाद जेल से बाहर आए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां ने पहली बार अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा की। आजम खां अपने आवास से निकलकर मस्जिद पहुंचे और नमाज पढ़ने के बाद वापस घर लौट गए। इस दौरान उनसे मिलने के लिए समर्थकों की भीड़ जुटी रही। नमाज के बाद समर्थकों ने आजम खां को गले लगाया और जेल से बाहर आने पर मुबारकबाद दी। इस दौरान समर्थकों ने इस दिन को ईद जैसा बताया।