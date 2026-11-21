पलायन का पोस्टर किया चस्पा: दुष्कर्म के बाद अश्लील वीडियो से ब्लैकमेलिंग, धमकियों से डरकर परिवार ने छोड़ा घर
अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी से भयभीत परिवार घर छोड़कर चला गया। पीड़िता ने आरोपियों पर हथियारों के बल पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। परिवार ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है।
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सैफनी क्षेत्र में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत और उसके बाद कथित धमकियों का मामला सामने आया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी से भयभीत होकर महिला का परिवार घर छोड़कर चला गया।
मकान के दरवाजे पर ताला लटका है और बाहर पलायन की सूचना का पोस्टर चस्पा है। परिवार ने अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस से गुहार लगाई है। उधर, पुलिस का कहना है कि शिकायत की जांच की जा रही है। क्षेत्र की एक महिला का आरोप है कि कुछ लोगों ने हथियारों के बल पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया और अब उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। पीड़िता के मुताबिक, उसने 28 अक्तूबर को एसपी से शिकायत की थी। आरोप है कि इसके बावजूद अब तक न तो उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और न ही आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई।
लगातार मिल रही धमकियों से परिवार इस कदर भयभीत हो गया कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। मकान के दरवाजे पर ताला और पलायन की सूचना का पोस्टर पूरे मामले की गंभीरता बयां कर रहा है।
महिला की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जल्द ही मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। -देवकीनंदन, सीओ, शाहबाद