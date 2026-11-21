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सैफनी क्षेत्र में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत और उसके बाद कथित धमकियों का मामला सामने आया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी से भयभीत होकर महिला का परिवार घर छोड़कर चला गया। विज्ञापन



मकान के दरवाजे पर ताला लटका है और बाहर पलायन की सूचना का पोस्टर चस्पा है। परिवार ने अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस से गुहार लगाई है। उधर, पुलिस का कहना है कि शिकायत की जांच की जा रही है। क्षेत्र की एक महिला का आरोप है कि कुछ लोगों ने हथियारों के बल पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विज्ञापन

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आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया और अब उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। पीड़िता के मुताबिक, उसने 28 अक्तूबर को एसपी से शिकायत की थी। आरोप है कि इसके बावजूद अब तक न तो उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और न ही आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई।

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परिवार का आरोप है कि शिकायत पर कार्रवाई न होने से आरोपी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। 26 अक्तूबर को एक मोबाइल नंबर से फोन कर परिवार के सदस्यों को जान से मारने और अश्लील वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी गई।



लगातार मिल रही धमकियों से परिवार इस कदर भयभीत हो गया कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। मकान के दरवाजे पर ताला और पलायन की सूचना का पोस्टर पूरे मामले की गंभीरता बयां कर रहा है।

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