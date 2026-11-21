सीट पर बैठने को लेकर शुरू हुआ विवाद

जीआरपी अधिकारियों के मुताबिक 18 नवंबर की शाम जननायक एक्सप्रेस मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से नजीबाबाद के लिए रवाना हुई थी। ट्रेन के एक कोच में बिहार निवासी एक महिला सीट पर लेटी हुई थी। इसी दौरान दूसरे परिवार की एक महिला गोद में बच्चा लेकर वहां पहुंची और बैठने के लिए सीट मांगी। इस बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।



ट्रेन में एस्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात जीआरपी मुरादाबाद के सिपाही ललित सागर और अजय कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बीच-बचाव करते हुए सीट पर लेटी महिला से बच्चा गोद में लिए खड़ी महिला को बैठने के लिए जगह देने को कहा। इसी बात पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि बिहार निवासी महिला ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद उसकी तीन पुत्रियां और दो युवक भी विवाद में शामिल हो गए।