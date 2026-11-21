हालांकि, उसके इस कदम के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। चार भाइयों और दो बहनों में तीसरे नंबर का आसिफ मूलरूप से गांव गोविंदपुरा का निवासी था और राजस्थान के पाली क्षेत्र में रहकर सिलाई का काम करता था।



करीब एक सप्ताह पहले ही वह गांव लौटा था। आसिफ के पिता मुहम्मद अहमद की कुछ वर्ष पहले माैत हो चुकी है जबकि आसिफ की मां भूरी गांव गोविंदपुरा में रहती है। सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि पूछताछ और युवक की मौत के बीच किसी तरह का संबंध है या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।