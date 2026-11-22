'आने वाला कल बीते कल से अच्छा हो'

आजम ने कहा कि दुआ कीजिए कि आने वाला कल बीते कल से अच्छा हो। आवाम और समाजवादी पार्टी को सत्ता मिले। आजम खां ने जेल में बिताए दिनों को याद करते हुए बेरोजगारी और किसानों की स्थिति पर भी सरकारों को कठघरे में खड़ा करने वाले सवाल किए। उन्होंने कहा कि वह हर रोज खबरें पढ़ते थे। नौकरी की तैयारी करने वाले पढ़े-लिखे बच्चे आत्महत्या कर रहे थे। उनके सुसाइड नोट में अपनी पीड़ा दर्ज होती थी। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि पढ़ाई पूरी करने और नौकरी की तैयारी करने के बाद भी युवाओं को जिंदगी खत्म करने का फैसला लेना पड़ रहा है।