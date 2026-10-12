काली माता मंदिर पहुंचे जूना अखाड़े के संत

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काली माता मंदिर में हरिद्वार के जूना अखाड़े के संरक्षक एवं अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी हरि गिरि जी महाराज के सानिध्य में संत पहुंचे। इस दौरान मुख्य सचिव कंचन पुरी जी और हिमालय पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी वीरेंद्रानंद गिरि जी महाराज, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा भी मौजूद रहे।
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