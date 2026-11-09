{"_id":"6af1ced5e3aae36fdf0f2ea5","slug":"video-rush-to-head-home-for-the-chhath-festival-massive-crowds-of-passengers-gather-at-the-railway-station-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"छठ पर्व पर घर लौटने की होड़, रेलवे स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

छठ पर्व पर घर लौटने की होड़, रेलवे स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़

Vimal Sharma

Updated Mon, 09 Nov 2026 07:17 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 07:17 PM IST







Link Copied



छठ पर्व को लेकर अपने घरों को लौट रहे यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ रही है। ट्रेनों में यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। हालात ऐसे हैं कि कई यात्री ट्रेन के शौचालय में बैठकर सफर करने को मजबूर हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन