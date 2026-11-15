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बंदरों के आतंक से परेशान हाइडिल कॉलोनी के लोग

Sun, 15 Nov 2026 06:52 PM IST
Vimal Sharma
Vimal Sharma Vimal Sharma
Updated Sun, 15 Nov 2026 06:52 PM IST
Residents of Hydel Colony troubled by the menace of monkeys
मझोला की हाइडिल कॉलोनी स्थित शिव मंदिर के आसपास बंदरों का आतंक है। बंदरों के झुंड के कारण कॉलोनी के लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग जरूरी सामान लेकर बाहर नहीं जा पा रहे हैं। बंदरों के हमले के डर से स्थानीय लोग परेशान हैं। उन्होंने बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है।
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