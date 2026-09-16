उत्तम क्षमा पर्व के साथ पर्यूषण पर्व शुरू

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दिगंबर जैन समाज के पर्वराज पर्यूषण पर्व का शुभारंभ उत्तम क्षमा पर्व के साथ हुआ। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर लोहागढ़ में अनिल-शशि, अंकित-प्रियंका, सानवी और वियान जैन परिवार ने भगवान का प्रथम अभिषेक किया। प्रथम चतुर्थ कलश का सौभाग्य नितिन, अतिशय, विवेक और अशोक जैन को मिला। मंदिर में पूजन के बाद शाम को भगवान की आरती हुई। फर्रुखाबाद से आए संगीतकार अजीत जैन ने भजनों की धुनों से श्रद्धालुओं को भावविभोर किया।

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