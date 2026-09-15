यूपी: धमाकों से दहला रामपुर दोराहा, दो किमी तक धुआं ही धुआं, 50 फीट ऊंची लपटें; मुरादाबाद अग्निकांड की कहानी

1 of 19 Moradabad Factory Fire - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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मुरादाबाद में रामपुर दोराहा गोट रोड स्थित फैक्टरी में विस्फोटों की आवाज से दो किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। कुछ देर बाद पता चला कि विस्फोटों की आवाज गैस सिलिंडर के फटने की वजह से हो रही है। आग के चलते विदेशों में निर्यात के लिए रखे उत्पाद जलकर नष्ट हो गए। गोट रोड पर स्थित आरएच इंटरनेशनल फैक्टरी रिहायशी इलाके के पास है लेकिन फैक्टरी का परिसर खाली है। इसी कारण आग रिहायशी इलाकों तक नहीं पहुंच सकी।



फैक्टरी के पास के रहने वाले इस्लाम ने बताया कि पहले कभी ऐसा अग्निकांड नहीं हुआ था। फैक्टरी में विस्फोट की आवाज सुनकर नींद टूट गई। फैक्टरी पर मौजूद लोगों का कहना था कि दो किमी दूर तक आग का धुआं दिखाई दे रहा था। करूला निवासी तनवीर का कहना था कि रामपुर रोड पर लगातार विस्फोट की आवाज सुनने के बाद वह यहां देखने के लिए चला आया था।

2 of 19 मुरादाबाद की फैक्टरी में लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

क्षेत्र के लोग काफी दहशत में आ गए थे। इधर फैक्टरी के कर्मचारियों का कहना था कि सप्लाई के लिए काफी माल रखा था। कर्मचारी उसे पैक कर रहे थे। फैक्टरी का माल अमेरिका सहित अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। आग से सबकुछ जलकर नष्ट हो गया है।

3 of 19 मुरादाबाद की फैक्टरी में लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बोले कर्मचारी- ऊपर वाले की मेहरबानी से बच गई जान

रामपुर दोराहा गोट रोड स्थित फैक्टरी में आग लगने के बाद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों का कहना था कि ऊपरवाले की मेहरबानी से जान बच गई। इस दौरान फैक्टरी प्रबंधन ने भी समय से सूचना देकर सभी को बाहर निकालने में काफी मदद की है। फैक्टरी में धुएं के बीच से बचकर निकले बिलारी शाहाबाद रोड निवासी रेहान पाशा, दीवान का बाजार निवासी मो. फहीम का कहना था कि घटना के समय कुछ सूझ नहीं रहा था। सायरन बजने के बाद सभी साथियों के साथ बाहर निकल गए।





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4 of 19 मुरादाबाद की फैक्टरी में लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

कुंदरकी निवासी राशिद का कहना था कि ऊपरवाले की मेहरबानी से किसी कर्मचारी को चोट नहीं लगी। हरथला के इमरान और मूंढापांडे के पुनीत का कहना था कि चारों तरफ अफरा तफरी के बीच प्रबंधन ने सही समय पर आवश्यक कार्रवाई की। इस कारण सभी कर्मचारी समय रहते बाहर निकल गए।

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5 of 19 मुरादाबाद की फैक्टरी में लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

अन्यथा अंदर आग से कुछ भी हो सकता था। फैक्टरी के प्रबंधन से जुड़े सरफराज हुसैन और मो. जफीर का कहना था कि आग लगने पर भी तीनों विभागों की छानबीन कराई गई ताकि कोई कर्मचारी अंदर फंसा न रहे। इस बीच स्थानीय तंजील अहमद और फरहान कुरैशी ने भी कर्मचारियों का काफी सहयोग किया। घटना के दौरान अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने भी अंदर जाकर पूरी तहकीकात की है।