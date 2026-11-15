योग से तनावमुक्त रहने के बताए तरीके

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रामगंगा विहार स्थित टाउन क्लब में सेलिब्रेशन क्लब की ओर से योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं को विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। योग प्रशिक्षकों ने तनाव और चिंता से बचने के लिए नियमित योग करने के फायदे बताए। कार्यक्रम में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

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