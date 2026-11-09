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ग्लोबल पार्क में लेजर लाइट शो ने मोहा मन, एसएसपी ने की आरती

Vimal Sharma

Updated Mon, 09 Nov 2026 07:16 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 07:16 PM IST







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दीपावली के अवसर पर पीएसी तिराहे स्थित ग्लोबल पार्क में लेजर लाइट शो का आयोजन किया गया। रंग-बिरंगी रोशनी से पार्क जगमगा उठा। लेजर लाइट शो देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। उधर कार्यक्रम में एसएसपी सतपाल अंतिल ने आरती की। ... और पढ़ें

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