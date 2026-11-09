राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों की स्मृति में जलाए दीप

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उत्तराखंड स्थापना दिवस पर मानसखंड युवा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दिल्ली रोड स्थित विजय कारगिल वॉल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए प्राणों की आहुति देने वाले आंदोलनकारियों और अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनकी स्मृति में दीप और मोमबत्तियां जलाकर नमन किया गया।

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