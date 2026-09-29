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गांगन नदी की जमीन बेचकर कॉलोनी बसाने वालों पर कार्रवाई की मांग

अमित शर्मा

Updated Tue, 29 Sep 2026 07:23 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 07:23 PM IST







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भारतीय किसान यूनियन (संविधान) के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. रामेश्वर दयाल तुरैहा के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने मंडलायुक्त को ज्ञापन देकर गांगन नदी की जमीन बेचकर आफत व लाल नगरी बसाने वाले भूमाफिया और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ... और पढ़ें

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