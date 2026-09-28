यूपी: बारिश के बीच मकान ढहने से तीन की जान गई, करंट से महिला की माैत, मुरादाबाद मंडल में गिरे दस मकान

मुरादाबाद जिले में लगातार हो रही बारिश से मकान और दीवार गिरने की तीन घटनाएं हुईं। कुंदरकी के चक हबीबीपुर में मकान की कच्ची छत गिरने से तीन बहनें घायल हो गईं। मूंढापांडे के हिरनखेड़ा में शनिवार देर रात एक मकान गिर गया। गनीमत रही कि परिवार के सदस्य बरामदे में सो रहे थे। वहीं, पाकबड़ा में भी एक मकान की दीवार गिर गई।



अमरोहा जिले के आदमपुर और हसनपुर क्षेत्र में तीन स्थानों पर मकान और पशुशाला ढह गईं। मलबे में दबकर एक ही परिवार के चार लोग और दो मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। नंगलिया मुंशी गांव में मकान की छत गिरने से परिवार बाल-बाल बच गया।



मंडी धनौरा क्षेत्र के गांव झुझैला चक में विधवा महिला का मकान गिर गया। इसके मलबे में दबकर एक युवक चोटिल हो गया। वहीं, गांव कुआंखेड़ा में शनिवार रात आटा चक्की से सटे मकान की छत गिर गई। आदमपुर क्षेत्र के ही मुबारिजपुर गांव में बारिश की नमी के कारण किसान की पशुशाला अचानक ढह गई।



शुक्रवार से जारी बारिश के दौर के बीच तेजा हवा किसानों और खेतों पर भारी पड़ी है। हर जिले से धान और गन्ने की तैयार फसलों को व्यापक नुकसान की बात सामने आ रही है।