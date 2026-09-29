इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर लड़ा जाएगा चुनावः सांसद

अखिलेश यादव का रुख पूरी तरह सकारात्मक है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा मुक्त सरकार से सांप्रदायिक ताकतें कमजोर होंगी। यह कहना संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का। सोमवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर यह बात लिखी है।



सांसद बर्क ने गठबंधन के भीतर हो रही टिप्पणियों पर चिंता जताई है। उन्होंने ऐसी टिप्पणियों से बचने के लिए कहा है। कहा है कि गठबंधन कब और कितनी सीटों पर होगा, यह उच्च नेतृत्व पर निर्भर है। जब तक कोई निर्णय नहीं होता, तब तक भाजपा को इसका कोई गलत फायदा उठाने का मौका नहीं देना चाहिए।



उन्होंने जोर दिया कि सबका मकसद प्रदेश और देश में मजबूती से चुनाव लड़ना है। उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त सरकार देना है। सांसद ने कहा कि भाजपा मुक्त सरकार से सांप्रदायिक ताकतें कमजोर होंगी। एक अच्छी सरकार भयमुक्त होकर काम करने और विकास करेगी।