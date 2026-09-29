स्टेपनी के पहियों ने छीन ली जिंदगी: तेज रफ्तार डंपर से निकले पहिए बाइक से टकराए, बीएससी छात्र की मौत

साठ किमी की रफ्तार से दौड़ते डंपर के बीच में लगे स्टपनी के दो पहियों का जोड़ा अचानक निकलकर उसी गति से सामने से आ रही बाइक में जा टकराया। इस हादसे में बाइक चला रहे 19 वर्षीय उवेश आलम की मौत हो गई। बीएससी का छात्र उवेश कोचिंग से पढ़ाई कर घर लौट रहा था। यह हादसा सोमवार दोपहर करीब 1.30 बजे ठाकुरद्वारा-मुरादाबाद रोड पर लोंगी खुर्द के पास हुआ।

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हादसे में जान गंवाने वाला छात्र भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव कोरबाकू निवासी शौकत अली का बेटा था। ठाकुरद्वारा नगर के कोचिंग सेंटर पर पढ़कर एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। छात्र के ममेरे भाई गांव सेहल निवासी फुरकान अली ने बताया कि उवेश बीएससी की पढ़ाई के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था।इसके लिए वह रोज गांव से ठाकुरद्वारा की एक कोचिंग में पढ़ने जाता था। सोमवार को भी वह रोज की तरह कोचिंग गया था और गांव लौटते समय हादसा हो गया। तेज टक्कर लगने के कारण बाइक से दूर गिरे छात्र को पुलिस ने एंबुलेंस सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। इस जानकारी पर छात्र के परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए।कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार ने बताया कि गमगीन परिजनों ने छात्र के शव का पोस्टमार्टम न करवाने का अनुरोध किया। उनको समझाने में करीब एक घंटे का समय लगा। इसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। कोतवाल ने कहा कि हादसा होते ही चालक डंपर छोड़कर भाग गया। डंपर कब्जे में लेकर पुलिस ने चालक की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों से तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।