अमरोहा दरिंदगी केस: मोबाइल लोकेशन से खुलेगा राज, सोनीपत से फार्म हाउस तक सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

अमरोहा जिले के हसनपुर के झूलपुरी स्थित उत्तराखंड के खानपुर विधायक उमेश शर्मा के फार्म हाउस में हरियाणा की युवती से सामूहिक दुष्कर्म में जांच अब मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच गई है। घटना से पहले युवती कहां-कहां गई और फार्म हाउस तक कैसे पहुंची, इसकी कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस टीम मेरठ और सोनीपत पहुंची है।

विज्ञापन





सोनीपत से गढ़मुक्तेश्वर तक रास्ते में पड़ने वाले टोल प्लाजा और अन्य स्थानों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। एसएसआई नरेश पाल राणा, दरोगा संजय तोमर, सिपाही प्रमोद और सीआरपीएफ इंस्पेक्टर लालाराम यादव व हेड कांस्टेबल मोहित की सीडीआर भी जांच के लिए निकलवाई गई है। एसएसआई पर फार्म हाउस में कमरा दिलाने का आरोप है। विज्ञापन



सोनीपत से गढ़मुक्तेश्वर तक रास्ते में पड़ने वाले टोल प्लाजा और अन्य स्थानों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। एसएसआई नरेश पाल राणा, दरोगा संजय तोमर, सिपाही प्रमोद और सीआरपीएफ इंस्पेक्टर लालाराम यादव व हेड कांस्टेबल मोहित की सीडीआर भी जांच के लिए निकलवाई गई है। एसएसआई पर फार्म हाउस में कमरा दिलाने का आरोप है।

अब जांच का सबसे अहम हिस्सा डिजिटल साक्ष्य बन गया है। पुलिस युवती और आरोपियों के मोबाइल की लोकेशन, आपसी बातचीत और घटनाक्रम के दौरान उनकी मौजूदगी की कड़ियां जोड़ रही है। इसके साथ ही रास्ते में लगे कैमरों की फुटेज से भी घटनाक्रम की पुष्टि करने का प्रयास किया जा रहा है। फार्म हाउस के केयरटेकर और चौकीदार के बयान भी जांच में अहम हिस्सा बनेंगे।

विज्ञापन

अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि मामले में डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। मजबूत साक्ष्यों के साथ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। 22 सितंबर की रात झूलपुरी के फार्म हाउस में युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। मामले में हसनपुर पुलिस ने हसनपुर कोतवाली में तैनात दरोगा संजय तोमर, सिपाही प्रमोद, सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर लालाराम और हेड कांस्टेबल मोहित को गिरफ्तार किया था। चारों फिलहाल बिजनौर जेल में बंद हैं।

विज्ञापन

फार्म हाउस केयरटेकर के शिकायतीपत्र पर जांच शुरू

उत्तराखंड के खानपुर विधायक उमेश शर्मा के फार्म हाउस पर हरियाणा की युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद फार्म हाउस के केयर टेकर की ओर से दिए गए शिकायती पत्र की जांच शुरू कर दी गई है। एसपी लखन सिंह यादव का कहना है कि केयर टेकर के शिकायती पत्र के आधार पर जांच की जा रही है।

केयरटेकर रामनिवास ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि 22 सितंबर को उसके पास रजबपुर थाने के एसएसआई नरेशपाल राणा का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि गृह मंत्रालय की एक जांच टीम अमरोहा आ रही है और कुछ समय के लिए फार्म हाउस में रुकेगी। इसके लिए कमरे खोलने को कहा गया था। शिकायत में राणा द्वारा फार्म हाउस की लोकेशन मांगने की बात भी कही गई थी।

फार्म हाउसों की जवाबदेही का मुद्दा किसान युवा संसद में उठा

हसनपुर क्षेत्र में विधायक के फार्म हाउस में हरियाणा की युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद फार्म हाउसों की जवाबदेही और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी का मुद्दा किसान युवा संसद में भी उठा। रविवार को भारतीय किसान यूनियन (संयुक्त मोर्चा) के बैनर तले आयोजित किसान युवा संसद में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने राष्ट्रीय महिला आयोग के मामले का संज्ञान लेने और जिला प्रशासन की कार्रवाई की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया।

कहा कि घटना में संबंधित फार्म हाउस के मालिक की जिम्मेदारी तय हो और संदिग्ध गतिविधियों वाले फार्म हाउसों की जांच कराई जाए। महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक संस्थाओं की जवाबदेही को केवल घटना के बाद की कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। फार्म हाउसों समेत ऐसे स्थानों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी और जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

किसान युवा संसद में रोजगार भी, जवाबदेही भी, मजबूत लोकतंत्र भी और युवा जागेगा, गांव आगे बढ़ेगा के संकल्प के साथ ग्रामीण युवाओं को रोजगार और सामाजिक भागीदारी से जोड़ने की रूपरेखा रखी गई। कार्यक्रम में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और कृषि से जुड़े विकास कार्यों की क्षेत्रीय रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव भी रखा गया।