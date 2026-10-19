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साईं मंदिर में डांडिया की धूम, भक्तों ने भक्ति गीतों पर किया नृत्य

अमित शर्मा

Updated Mon, 19 Oct 2026 07:06 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 07:06 PM IST







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नवरात्र के अवसर पर दीनदयालनगर स्थित साईं मंदिर में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। रंग-बिरंगे परिधानों में सजे महिला और पुरुषों ने डांडिया खेलकर उत्सव की खुशियां मनाईं। ... और पढ़ें

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