आजम खां: जेल से सपा नेता की रिहाई नहीं आसान, अब मुश्किलें बढ़ाएगी ईडी की नई एफआईआर

दो पैन कार्ड रखने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला कुछ भी हो लेकिन फिलहाल आजम खां का जेल से बाहर आना आसान नहीं है। कानून के जानकारों की मानें तो ईडी की ओर 13 अक्तूबर की रात को अजीमनगर थाने में दर्ज कराई गई नई एफआईआर से आजम खां की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नए मामले में यदि पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती है या फिर हिरासत में लेती है तो पैनकार्ड मामले में राहत मिलने के बाद भी उनकी रिहाई नहीं हो सकती है।

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