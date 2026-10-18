यूपी: हसनपुर में सांसद चंद्रशेखर का योगी सरकार पर हमला, बोले- कानून का इकबाल खत्म, हर हिसाब चुकता करना है

आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने हसनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था, बुलडोजर कार्रवाई, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का इकबाल खत्म हो चुका है। अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस सुरक्षा के बीच गोली मारकर हत्या कर दी गई।

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हमलावर पत्रकारों के वेश में आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। सभा के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब खुद को मीडियाकर्मी बताने वाला व्यक्ति मंच पर पीछे से चढ़ने की कोशिश करने लगा। कार्यकर्ताओं ने उसे रोक दिया जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। इस घटनाक्रम के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मंच से ही पुलिस-प्रशासन और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।