अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, नेता बनेगा: अखिलेश-इंडिया गठबंधन पर ओवैसी का हमला, बोले- मुसलमान खुद चुनें लीडर

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को रामपुर के टांडा में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपना नेता खुद चुनना होगा। कुछ लोग चाहते हैं कि अब्दुल नेता न बने बल्कि उनके लिए दरी बिछाने का काम करे।

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उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने राजनीतिक नेतृत्व के लिए खुद आगे आना होगा। सही दिशा में मतदान करके ही समुदाय का भला किया जा सकता है। ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस का मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है।