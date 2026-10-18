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अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, नेता बनेगा: अखिलेश-इंडिया गठबंधन पर ओवैसी का हमला, बोले- मुसलमान खुद चुनें लीडर

Sun, 18 Oct 2026 08:46 PM IST
Vimal Sharma संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: Vimal Sharma Updated Sun, 18 Oct 2026 08:46 PM IST
सार

रामपुर के टांडा में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम युवा अब दूसरों के लिए दरी बिछाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपना नेतृत्व खुद करेंगे। मुसलमानों को अपना नेता खुद चुनना होगा।

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Owaisi takes aim at Akhilesh and the INDIA alliance, says Muslims should choose their own leader
रामपुर के टांडा में जनसभा को संबोधित करते एआईएमआईएम नेता ओवैसी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को रामपुर के टांडा में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपना नेता खुद चुनना होगा। कुछ लोग चाहते हैं कि अब्दुल नेता न बने बल्कि उनके लिए दरी बिछाने का काम करे।

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उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने राजनीतिक नेतृत्व के लिए खुद आगे आना होगा। सही दिशा में मतदान करके ही समुदाय का भला किया जा सकता है। ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस का मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है।

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बंगाल की घटना पर सरकार को घेरा
जनसभा से पहले ओवैसी ने एक निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत की। पश्चिम बंगाल में पूजा पंडाल में हुई दुर्घटना को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दुर्घटना के लिए सरकार की विफलता को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी तो हम चुप नहीं बैठ सकते।

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2027 के चुनाव की तैयारी का दावा
विधानसभा चुनाव 2027 में रामपुर की सियासी स्थिति को लेकर पूछे गए सवाल पर ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तैयारी में जुटी है। रामपुर में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उन्हें सभी समाज के लोगों का समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी को अलग करने वाली नहीं है।

आजम खां के लिए की दुआ
सपा नेता आजम खां को लेकर पूछे गए सवाल पर ओवैसी ने कहा कि वह अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी सभी तकलीफें और मुश्किलें दूर हो जाएं।

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