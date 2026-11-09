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ढाबे पर दोस्तों के साथ पी रहा था चाय, कारोबारी के बेटे की गोली मारकर हत्या

Vimal Sharma

Updated Mon, 09 Nov 2026 07:01 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 07:01 PM IST







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मझोला थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड स्थित ढाबे पर दिवाली की रात रुपये मांगने के विवाद में मोहसिन और सरताज ने पाकबड़ा निवासी बर्तन कारोबारी के बेटे अब्दुल्ला (19) की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने पिता की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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