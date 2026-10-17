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क्रिकेट मैच में शॉट लगातीं महिला खिलाड़ी

Sat, 17 Oct 2026 07:27 PM IST
अमित शर्मा
Amit Sharma अमित शर्मा
Updated Sat, 17 Oct 2026 07:27 PM IST
A female player hitting a shot in a cricket match
पारकर इंटर कॉलेज में प्रदेश स्तरीय गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत कानपुर और वाराणसी की टीमों के बीच मुकाबला खेला गया। मैच के दौरान शॉट लगाकर रन बनाने की कोशिश करतीं महिला खिलाड़ी।
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