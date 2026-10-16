यूपी: हिस्ट्रीशीटर ने दोस्त की बेटी को बंधक बनाया, तीन माह तक किया दुष्कर्म, अश्लील फोटो लेकर उसकी मां को भेजे

सिविल लाइंस क्षेत्र से में करीब तीन माह से लापता किशोरी को उसके पिता के दोस्त अलीगढ़ निवासी हिस्ट्रीशीटर राजकुमार उर्फ न बिट्टू उर्फ अभिषेक ने ही अगवा कर बंधक बना लिया था। आरोपी ने इस दौरान पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खींचकर किशोरी की मां के मोबाइल पर भेज दिए।

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मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस ने अलीगढ़ पहुंचकर न आरोपी को हिरासत में लेकर पीड़िता को बंधक मुक्त कराया है। आरोपी राजकुमार शार्प शूटर भी है। पुलिस का दावा है कि उसने सुपारी लेकर अपने साथियों के साथ उत्तराखंड के रुद्रपुर में भाजपा पार्षद प्रकाश धामी न की गोली मारकर हत्या की थी।