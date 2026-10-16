मुरादाबाद: विधायक के घर में तीन युवकों की पिटाई, आठ दिन बाद भी नहीं हुई कार्रवाई; घर पर पुलिस का पहरा
आरोप है कि विधायक सुशांत सिंह के घर तीन युवकों की पिटाई को आठ दिन बीते, पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। परिवार ने नौ अक्तूबर को तहरीर दी थी। पुलिस अस्पताल से लौटने का इंतजार कर रही है।
विस्तार
बिजनौर जिले की बढ़ापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुशांत सिंह के रतूपुरा स्थित घर में तीन युवकों की पिटाई की घटना को आठ दिन बीत गए हैं लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी तो दूर तहरीर मिलने के बाद रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की है। एसपी देहात का कहना है कि परिवार अस्पताल से आने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कह रहा है जबकि परिवार का दावा है कि उन्होंने इस संबंध में नौ अक्तूबर को तहरीर दे दी थी।
डिलारी शांति कुंज निवासी ओमवती ने ठाकुरद्वारा थाने में नौ अक्तूबर को दी तहरीर में बताया था कि सात अक्तूबर को उसके बेटे रामू कश्यप को विधायक सुशांत सिंह के सहायक अर्जुन कुमार अपने साथ ले गया था। इसके बाद विधायक के रतूपुरा स्थित आवास में रामू और उसके मोहल्ले के ही अतुल और लवीश के साथ मारपीट की गई थी। ओमवती का आरोप है कि उसके बेटे के जख्मों पर नमक लगाया और बिजली का करंट भी लगाया गया था। दिल्ली के मैक्स में भर्ती रामू का उपचार चल रहा है। इस घटना को आठ दिन बीत गए हैं लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ओमवती का कहना है कि उसने नौ अक्तूबर को इस मामले में ठाकुरद्वारा में तहरीर दे दी थी। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह का कहना है कि पुलिस परिवार के संपर्क में है। परिवार का कहना है कि वह अस्पताल से आने के बाद इस मामले में कार्रवाई कराएंगे।
रामू के घर पर पुलिस का पहरा
रामू का दिल्ली के अस्पताल में उपचार चल रहा है पुलिस ने पहले ही रामू की मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की है लेकिन उसके घर पर पहरा कड़ा कर रखा है। आने जाने वालों लोगों पर पूरी नजर रखी जा रही है।