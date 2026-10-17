मुरादाबाद: 'सपा को वोट मांगने का हक नहीं', ब्रजेश पाठक बोले- अखिलेश राज में था वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया
मुरादाबाद जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के शासनकाल में वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया का माहौल था। उन्होंने कहा कि सपा वोट लेने के लिए पीडीए लिखती है और उसे वोट मांगने से पहले अपने कामों का हिसाब देना चाहिए। एसआईआर पर विपक्ष के सवालों को अनुचित बताते हुए कहा कि हार-जीत के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाना ठीक नहीं है।
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मुरादाबाद में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा को वोट मांगने का हक नहीं है। वोट लेने के लिए पार्टी पीडीए लिखती है। सपा के शासनकाल में प्रदेश में विकास के बजाय माफियाराज हावी था। उस समय स्थिति ऐसी थी कि वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया था। उन्होंने एसएसआर को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी निशाना साधा। कहा कि हार-जीत के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाना उचित नहीं है।
उप मुख्यमंत्री ने सपा की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को जनता से वोट मांगने से पहले अपने शासनकाल के कार्यों का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करती है। वोट हासिल करने के लिए पीडीए का नारा दिया जाता है, जबकि जनता को यह बताया जाना चाहिए कि सरकार में रहते हुए उसके लिए क्या काम किए गए।
उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार विकास और जनकल्याण के मुद्दे पर काम कर रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
सपा के राज में था वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया
ब्रजेश पाठक ने सपा के शासनकाल की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उस समय प्रदेश में माफियाराज था। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान स्थिति ऐसी थी कि वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया का माहौल था। उन्होंने जमीनों पर कब्जे और गुंडागर्दी के मुद्दे पर भी पिछली सरकार को घेरा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने भाजपा सरकार के शासनकाल को विकास और सुशासन पर केंद्रित बताते हुए विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया।
हार के बाद निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाना ठीक नहीं
एसएसआर को लेकर अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में हार-जीत के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल चुनाव जीतने पर निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन हारने के बाद सवाल खड़े करने लगते हैं।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाने से पहले विपक्ष को अपने आरोपों के आधार और तथ्यों को सामने रखना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग की निष्पक्ष चुनाव कराने की क्षमता पर भरोसा जताया और विपक्ष के रुख को राजनीतिक रणनीति बताया।
इससे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुरादाबाद जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर उपचार और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक मरीज को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मरीजों के उपचार में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होने देने पर जोर दिया।
कहा कि चिकित्सकों की जिम्मेदारी है कि मरीजों को समय पर उपचार मिले और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि वह जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं और मरीजों से बातचीत कर वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास करते हैं।
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