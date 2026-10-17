मुरादाबाद: 'सपा को वोट मांगने का हक नहीं', ब्रजेश पाठक बोले- अखिलेश राज में था वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया

मुरादाबाद में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा को वोट मांगने का हक नहीं है। वोट लेने के लिए पार्टी पीडीए लिखती है। सपा के शासनकाल में प्रदेश में विकास के बजाय माफियाराज हावी था। उस समय स्थिति ऐसी थी कि वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया था। उन्होंने एसएसआर को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी निशाना साधा। कहा कि हार-जीत के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

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वोट के लिए पीडीए लिखती है सपा

उप मुख्यमंत्री ने सपा की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को जनता से वोट मांगने से पहले अपने शासनकाल के कार्यों का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करती है। वोट हासिल करने के लिए पीडीए का नारा दिया जाता है, जबकि जनता को यह बताया जाना चाहिए कि सरकार में रहते हुए उसके लिए क्या काम किए गए।

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उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार विकास और जनकल्याण के मुद्दे पर काम कर रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

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सपा के राज में था वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया

ब्रजेश पाठक ने सपा के शासनकाल की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उस समय प्रदेश में माफियाराज था। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान स्थिति ऐसी थी कि वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया का माहौल था। उन्होंने जमीनों पर कब्जे और गुंडागर्दी के मुद्दे पर भी पिछली सरकार को घेरा।



उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने भाजपा सरकार के शासनकाल को विकास और सुशासन पर केंद्रित बताते हुए विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया।

हार के बाद निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाना ठीक नहीं

एसएसआर को लेकर अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में हार-जीत के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल चुनाव जीतने पर निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन हारने के बाद सवाल खड़े करने लगते हैं।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाने से पहले विपक्ष को अपने आरोपों के आधार और तथ्यों को सामने रखना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग की निष्पक्ष चुनाव कराने की क्षमता पर भरोसा जताया और विपक्ष के रुख को राजनीतिक रणनीति बताया।