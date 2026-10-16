यूपी: 50 हजार से 22.22 करोड़ तक पहुंचा जौहर ट्रस्ट का चंदा, सपा सरकार में चंदे में तेजी से हुई बढ़ोतरी

महज 50 हजार रुपये की शुरुआती पूंजी से शुरू हुआ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट वक्त के साथ करोड़ों रुपये के चंदे और बड़े शैक्षिक संस्थान के संचालन तक पहुंच गया। सपा नेता आजम खां के राजनीतिक रसूख के बीच सपा सरकार में ट्रस्ट को मिलने वाले चंदे में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई।

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ईडी के रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 1995-96 में ट्रस्ट को मिला 50 हजार रुपये का चंदा वर्ष 2015-16 में बढ़कर 22.22 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसी दौर में रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय का विस्तार हुआ। अब ट्रस्ट और विश्वविद्यालय से जुड़े वित्तीय लेनदेन, निर्माण खर्च तथा धन के स्रोत को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग की जांच ने पूरे मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है। जांच का अहम सवाल यही है कि ट्रस्ट की आर्थिक गतिविधियों का दायरा कैसे बढ़ा और विभिन्न स्रोतों से मिली रकम का इस्तेमाल किन कार्यों में हुआ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का गठन वर्ष 1990 में हुआ था। सपा नेता आजम खां इसके संस्थापक और अध्यक्ष बने। ट्रस्ट के गठन का उद्देश्य शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना था। शुरुआती दौर में इसकी आर्थिक गतिविधियां सीमित थीं, लेकिन समय के साथ ट्रस्ट का दायरा बढ़ता गया।