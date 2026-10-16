बेटे संग मिलकर हत्या की: लिव इन में रह रही महिला ने की थी दिव्यांग शिक्षक की हत्या, सात साल से रह रही थी साथ

मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा नगर के फरीद नगर स्थित मकान में दिव्यांग शिक्षक प्रमोद कुमार ( 41) की हत्या में पुलिस को अहम सुराग हाथ लग गए हैं। दिव्यांग शिक्षक की हत्या लिव इन में रह रही महिला ने अपने बेटे और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर की थी। पुलिस का दावा है कि प्रमोद अपना मकान बेचकर शादी करना चाह रहे थे लेकिन महिला की नजर उनकी संपत्ति पर थी। 25 लाख रुपये ब्याज पर लेने वाले एक व्यक्ति को भी महिला ने इस हत्याकांड में शामिल कर लिया था।

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