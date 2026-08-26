{"_id":"6a8ee70cedd4a4463b044e35","slug":"video-pickup-truck-drags-trader-for-50-meters-in-mirzapur-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"व्यापारी को पिकअप ने 50 मीटर तक घसीटा, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर कोतवाली क्षेत्र के विसुंदरपुर आदर्श इंटर कॉलेज के पास मंगलवार की रात आठ बजे वाराणसी से लौट रहे कपड़ा व्यवसायी को सामने से आ रहे पिकअप ने टक्कर मारने के बाद 50 मीटर दूर घसीटते चली गई। हादसे में बाइक सवार कपड़ा व्यवसायी की मौके पर मौत हो गई। बाइक पर साथ बैठा उनका साथी घायल हो गया। पिकअप चालक भागने लगा। गुरसंडी चौकी के पास पुलिस ने पिकअप को पकड़ा।

... और पढ़ें