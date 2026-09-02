Mirzapur News: गैपुरा के परिवहन ठेकेदार का ठेका निलंबित, नोटिस दिया

मिर्जापुर। एमडीएम के खाद्यान्न की कालाबाजारी के आरोप में मंगलवार को संभागीय खाद्य नियंत्रक ने गैपुरा के परिवहन ठेकेदार का ठेका निलंबित कर दिया है। नोटिस जारी कर एक हफ्ते में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।छानबे ब्लॉक की 15 ग्राम पंचायतों के कोटेदारों के यहां एमडीएम का खाद्यान्न पहुंचाने जा रहे दो ट्रकों को शनिवार रात गैपुरा पुलिस चौकी में खड़ा करा दिया गया था। आरोप लगा था था कि एमडीएम के खाद्यान्न की कालाबाजारी की जा रही है। लालगंज के पगार गोदाम से ठेकेदार के तीन ट्रकों से एमडीएम का खाद्यान्न छानबे ब्लॉक के कामापुर, विजयपुर, भटेवरा, बदेवरा, विरौरा, बिरोही, कटरा सर्रई, खमरिया, धौरहरा, हरगढ़, रैपुरी, नौगांव, बभनी व कुशहा आदि स्थानों पर भेजा गया था। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी संजीव कुमार सिंह व अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरे प्रकरण की जांच की। वाहनों का जीपीएस लोकेशन मांगा गया। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि संभागीय खाद्य नियंत्रक ने ठेका निलंबित कर दिया है।