Mirzapur News: वकीलों ने सर्किल रेट बढ़ाने का किया विरोध, आंदोलन की चेतावनी

लालगंज। उपनिबंधक कार्यालय की ओर से जारी नई सर्किल रेट सूची के विरोध में मंगलवार को तहसील सभागार में अधिवक्ताओं की बैठक हुई। बैठक में सर्किल रेट बढ़ाने के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर का भ्रमण कर विरोध जताया।अधिवक्ताओं का कहना था कि सर्किल रेट में बढ़ोतरी से जमीन की खरीद-फरोख्त महंगी होगी। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। उन्होंने नई दरों को तत्काल वापस लेने की मांग की। अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी अजीत कुमार और उप निबंधक लालगंज को प्रस्ताव व ज्ञापन की प्रति सौंपकर चेतावनी दी कि सर्किल रेट वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान अधिवक्ता संघ के सचिव उमाशंकर सिंह पटेल, विजय सिंह मौर्य, राजेंद्र प्रसाद मौर्य, शिवशंकर यादव, उमेश चंद द्विवेदी, स्वयं प्रकाश त्रिपाठी, अनुराग मिश्रा, विपिन तिवारी, शिवम कुमार पांडेय, सत्येंद्र त्रिपाठी, अनिल कुमार दुबे, मनीष कुमार शुक्ला, राजेश कुमार समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।