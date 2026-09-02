Mirzapur News: जमीन पर सो रहे युवक को सांप ने डसा, मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:47 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:47 AM IST
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लालगंज। दुबार कलां चौकी क्षेत्र के पतार कलां गांव के चौका मजरे में सोमवार रात जमीन पर सो रहे चौका मजरा निवासी दीपक कोल (18) को सांप ने डस लिया। परिजन उसे उपचार के लिए मंडलीय अस्पताल ले गए और जहां मंगलवार दोपहर बाद मौत हो गई।
चौका मजरा निवासी दीपक कोल (18) सोमवार रात पक्के मकान में जमीन पर सो रहा था। इसी दौरान जहरीले सांप ने डस लिया। परिजनों को जानकारी हुई तो वे आनन-फानन में उसे लेकर मंडलीय अस्पताल पहुंचे। दीपक दो भाइयों में बड़ा था। उसकी मां का चार वर्ष पहले ही निधन हो चुका था। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि सर्पदंश से गांव निवासी दीपक कोल की मौत हो गई।
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चौका मजरा निवासी दीपक कोल (18) सोमवार रात पक्के मकान में जमीन पर सो रहा था। इसी दौरान जहरीले सांप ने डस लिया। परिजनों को जानकारी हुई तो वे आनन-फानन में उसे लेकर मंडलीय अस्पताल पहुंचे। दीपक दो भाइयों में बड़ा था। उसकी मां का चार वर्ष पहले ही निधन हो चुका था। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि सर्पदंश से गांव निवासी दीपक कोल की मौत हो गई।
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