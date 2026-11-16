तहसील स्तरीय प्रतियोगिता में दिव्यांग बच्चों ने दिखाया हुनर, VIDEO

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कंपोजिट विद्यालय देवरी में सोमवार को तहसील स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें दिव्यांग बच्चों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। विभिन्न खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान अतिथियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उनके प्रयासों की सराहना की।

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