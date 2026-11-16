Mirzapur News: प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर से 500 ग्राम का चांदी का मुकुट चोरी

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मंदिर के पुजारी नंदलाल पांडेय ने बताया कि वह रोज की तरह रविवार सुबह पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे थे। गर्भगृह का दरवाजा खोलकर देखा तो हनुमानजी के शीश से चांदी का मुकुट गायब था। मुकुट नदारद देख होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल मंदिर समिति के सदस्यों और ग्रामीणों को सूचना दी।सूचना मिलते ही डायल 112 और बलुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मंदिर परिसर का मुआयना कर छानबीन शुरू कर दी। मंदिर परिसर और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से घटना का जल्द खुलासा करने और चोरी गए मुकुट की बरामदगी के साथ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने ग्रामीणों को जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि चोरी के मामले की जांच की जा रही है।