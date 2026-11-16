परिजनों ने प्रेमी पर लगाया हत्या कर कुएं में फेंकने का आरोप; VIDEO

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मड़िहान थाना क्षेत्र के दाढ़ी राम गांव में रविवार की शाम घर से 300 मीटर दूर कुएं में गिरकर युवती की मौत मामले में परिजनों ने युवती के प्रेमी पर हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का आरोप लगाया। मांग किया कि आरोपी के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए।

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