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परिजनों ने प्रेमी पर लगाया हत्या कर कुएं में फेंकने का आरोप; VIDEO

Mon, 16 Nov 2026 08:28 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Mon, 16 Nov 2026 08:28 PM IST
Family members accuse lover murder and dumping body in well
मड़िहान थाना क्षेत्र के दाढ़ी राम गांव में रविवार की शाम घर से 300 मीटर दूर कुएं में गिरकर युवती की मौत मामले में परिजनों ने युवती के प्रेमी पर हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का आरोप लगाया। मांग किया कि आरोपी के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए।
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