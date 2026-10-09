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नवरात्र से पहले विधायक रत्नाकर मिश्रा ने विंध्याचल के घाटों और गलियों का किया निरीक्षण; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Fri, 09 Oct 2026 11:36 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 11:36 PM IST







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शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। इसे देखते हुए नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने शुक्रवार को विंध्याचल के घाटों और गलियों का निरीक्षण किया। उन्होंने नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान नगर पालिका के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पर्व के मद्देनजर साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने पर जोर दिया। ... और पढ़ें

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