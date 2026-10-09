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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Village meeting held Khutha Mons BDO ​​listens to villagers grievances

खुटहा मोनस में ग्राम चौपाल, बीडीओ ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं, VIDEO

Fri, 09 Oct 2026 11:36 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:36 PM IST
Village meeting held Khutha Mons BDO listens to villagers grievances
सिटी विकास खंड के खुटहा मोनस गांव में शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें खंड विकास अधिकारी मृदुला सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। चौपाल में ग्रामीणों ने गांव से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। बीडीओ ने संबंधित मामलों की जानकारी लेते हुए समस्याओं के निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। चौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान करना रहा।
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