खुटहा मोनस में ग्राम चौपाल, बीडीओ ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं, VIDEO

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सिटी विकास खंड के खुटहा मोनस गांव में शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें खंड विकास अधिकारी मृदुला सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। चौपाल में ग्रामीणों ने गांव से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। बीडीओ ने संबंधित मामलों की जानकारी लेते हुए समस्याओं के निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। चौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान करना रहा।

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