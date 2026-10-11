{"_id":"6acbc9d0c4801d895809062c","slug":"video-taking-permission-from-mother-kaushalya-ram-lakshman-set-out-with-vishwamitra-to-protect-the-yagya-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: माता कौशल्या से आज्ञा लेकर विश्वामित्र के साथ यज्ञ रक्षा को निकले राम-लक्ष्मण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। हस्तिनापुर की रामलीला मंचन में भगवान श्रीराम और लक्ष्मण के जीवन से जुड़ा भावपूर्ण प्रसंग प्रस्तुत किया गया। महर्षि विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए जाने से पहले राम और लक्ष्मण ने माता कौशल्या से आज्ञा ली। माता कौशल्या ने दोनों पुत्रों को स्नेहपूर्वक विदा किया और उनके मंगल की कामना की। कलाकारों ने संवाद और भावपूर्ण अभिनय के माध्यम से प्रसंग को जीवंत कर दिया। मंचन देखकर दर्शक भावविभोर हो गए।

... और पढ़ें