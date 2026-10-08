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Meerut: महापुरुषों की याद में कल श्रद्धांजलि सभा, 9 अक्टूबर को विचार गोष्ठी; सपा नेता आदित्य सिंह ने दी जानकारी

Dimple Sirohi

Updated Thu, 08 Oct 2026 04:49 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 04:49 PM IST







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मेरठ में 9 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण, कांशीराम, मुलायम सिंह यादव और राम मनोहर लोहिया की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा और विचार गोष्ठी आयोजित की जाएगी। होटल ओलिविया में सपा नेता आदित्य सिंह ने कार्यक्रम की जानकारी दी। कार्यक्रम में महापुरुषों के विचारों और योगदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ... और पढ़ें

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